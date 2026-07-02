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Tour de France: Pogacar-Verlobte wieder wohlauf

Pogacar ohne Sorgen vor Tourbeginn

Tadej Pogacars Verlobte Urska Zigart war vor zwei Wochen schwer gestürzt, trainiert aber schon wieder. "Pogi" tritt beruhigt zur Rekordjagd an.
Die Tour de France 2026 findet vom 4.-26. Juli statt. Von Barcelona machen sich die Fahrer um Favorit Tadej Pogacar auf den Weg nach Paris.
SID
Tadej Pogacars Verlobte Urska Zigart war vor zwei Wochen schwer gestürzt, trainiert aber schon wieder. "Pogi" tritt beruhigt zur Rekordjagd an.

Topfavorit Tadej Pogacar kann ohne Sorge um seine zuletzt schwer gestürzte Verlobte Urska in die Tour de France starten und seinen fünften Gesamtsieg jagen. „Ihr geht es viel besser, sie kann schon wieder draußen auf dem Rad trainieren“, sagte der slowenische Titelverteidiger bei seiner Pressekonferenz in Barcelona.

Urska Zigart, selbst Radprofi, hatte sich vor gut zwei Wochen bei der Tour de Suisse bei einem hässlichen Crash unter anderem einen Kieferbruch zugezogen und lag im Krankenhaus. Pogacar, der zeitgleich die Tour de Suisse der Männer bestritt und schließlich gewann, erwähnte seinen Ausstieg aus dem Rennen.

„Sie ist superstark“

„Der Doktor hat ihr empfohlen, noch nicht wieder aufs Rad zu steigen“, sagte Pogacar, „aber sie ist superstark. Ein gebrochener Kiefer ist echt fies, vor allem beim Essen. Aber es geht ihr gut, sie hat gut entschieden. Wir haben ein paar gute Tage gemeinsam zuhause verbracht. Und jetzt liegt mein Fokus ganz auf der Tour.“

Mit seinem fünften Gesamtsieg kann Pogacar bei der am Samstag in Barcelona beginnenden Rundfahrt zu den Rekordgewinnern aufschließen.

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