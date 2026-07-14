Tour de France: Spezialist stürzt in rasanter Abfahrt

SPORT1 14.07.2026 • 19:13 Uhr Schreckmoment auf Etappe zehn: Tom Pidcock rutscht in der Abfahrt weg, auch ein Teamkollege geht zu Boden - und klagt über Schmerzen.

Tom Pidcock hat auf der 10. Etappe der Tour de France einen heiklen Sturz auf einer Abfahrt nur knapp ohne schwerere Folgen überstanden. Der Brite vom Team Pinarello-Q36.5 rutschte in einer Kurve in der Abfahrt vom Puy Mary weg, kam aber rasch wieder auf die Beine. Auch sein Teamkollege Chris Harper war in diesen Zwischenfall verwickelt.

Ausgerechnet Pidcock, sonst als starker und schneller Abfahrer bekannt, kam an einer Stelle zu Fall, an der die Straße stellenweise mit Staub bedeckt schien. Dadurch dürfte der Asphalt besonders rutschig gewesen sein. Ein am Straßenrand geparktes Auto bremste Pidcock aus und verhinderte, dass er weiter von der Fahrbahn abkam.

Tour de France: Pidcock holt nach Sturz wieder auf

Bemerkenswert: Der Brite ließ sich von seinem Sturz aber nicht beirren, nahm die Verfolgung schnell wieder auf und kehrte noch vor den restlichen 20 Kilometern in die Gruppe der Favoriten zurück. Teamkollege Harper kam derweil langsamer wieder in Fahrt und klagte laut Eurosport über Schmerzen im Handgelenk.

Auch Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stürzte kurz nach dem Vorfall mit Pidcock. Der Amerikaner wurde nach dem Unglück zunächst abgehängt und musste sichtbar angeschlagen hinterherjagen. Im TV-Bild war der Moment seines Abflugs nicht zu sehen, später zeigte er mit blutigem Ellbogen jedoch einen Daumen nach oben in die Kamera.