Tour de France: Sprint-Star denkt an Karriereende

SPORT1 16.07.2026 • 14:45 Uhr Mads Pedersen denkt über ein Karriereende nach der Weltmeisterschaft 2029 in Kopenhagen nach. Seine Überlegungen werden von Familie und dem eigenen Anspruch getrieben.

Mads Pedersen trägt bei der Tour de France das Grüne Trikot – und hat bereits eine Etappe gewonnen. Mitten in der Frankreich-Rundfahrt hat der Däne nun aber eine bemerkenswerte Zukunftsansage gemacht: Er könne sich vorstellen, seine Profikarriere nach den Weltmeisterschaften 2029 in Kopenhagen zu beenden.

Im Gespräch mit dem dänischen Sender TV2 Sport erklärte der 30-Jährige, dass für ihn vor allem der sportliche Anspruch den Ausschlag gebe: „Alles hat ein Enddatum. Für mich wird es der Tag sein, an dem ich nicht mehr um den Sieg kämpfen kann. In dem Moment habe ich hier keinen Platz mehr.“

Pedersen machte zudem klar, dass er sich nur schwer mit einer Nebenrolle anfreunden könne: „Ich hätte große Probleme damit, mein Profil zu ändern – vom Leader und Sieger zum reinen Helfer.“

Tour de France: Pedersen nennt Familie als zentraler Faktor

Der Fahrer von Lidl-Trek betonte auch die Belastung des Berufs und seine private Perspektive. „Der Radsport stellt hohe Anforderungen an den Körper. Ich habe auch eine Frau zu Hause und wir wollen irgendwann eine Familie gründen“, sagte Pedersen und fügte hinzu: „Ich habe Teamkollegen erlebt, die Familie und Karriere kaum vereinbaren konnten, weil der Vater oft abwesend war. Das war schmerzhaft mitanzusehen, und das will ich selbst nicht erleben.“

Pedersen unterstreicht seine sportlichen Ansprüche bei dieser Tour: Nach der elften Etappe führt er die Punktewertung mit 317 Zählern an und trägt damit das Grüne Trikot des besten Sprinters. Zudem hat er die vierte Etappe nach Foix gewonnen.