Tour de France: Sprint-Star Pedersen wütet - "Das ist völlig witzlos"

SID 23.07.2026 • 05:37 Uhr Der Däne Mads Pedersen verliert bei der Tour im Kampf um Grün Punkte - für sein deutsches Team läuft es aber top.

Über den Trostpreis konnte sich Mads Pedersen so gar nicht freuen. Als kämpferischster Fahrer war der dänische Star des deutschen Teams Lidl-Trek nach der 17. Etappe der Tour de France ausgezeichnet worden. Doch die Goldene Startnummer kam für Pedersen einer gleichfarbigen Ananas gleich.

„Der Preis bringt mir ja nun gar nichts. Einen Eindruck zu hinterlassen, ist völlig witzlos, wenn man nicht gewinnt“, sagte der 30-Jährige abwinkend: „Ich will das Grüne Trikot nach Hause bringen. Wir sind hier für Punkte. Und ich habe Punkte auf meinen Hauptrivalen verloren. Deshalb war es ein schlechter Tag.“

Als erster Däne will Pedersen das Maillot vert, das Punkte- oder Sprintertrikot, gewinnen. Am Mittwoch holte sich der Etappensieger von Foix in der ersten Rennwoche zwar den Zwischensprint, wurde im Finale in Voiron aber nur Achter. Und damit schrumpfte sein Vorsprung auf den belgischen Etappensieger Jasper Philipsen, den grünen Champion von 2023, auf mickrige sieben Punkte.

Tour: Fällt die Sprintentscheidung in Paris?

Damit dürfte es ein Hauen und Stechen auf den kommenden Zwischensprints geben – nur auf der Schlussetappe in Paris haben beide noch eine kleine Siegchance.

Pedersen kämpft mit seiner deutschen Mannschaft, die allerdings ohne deutschen Fahrer zur Tour gekommen ist, noch um einen weiteren, aber sehr reizvollen Titel: Lidl-Trek führt die Mannschaftswertung an, in welche die drei besten Ergebnisse eines Teams auf jeder Etappe einfließen.