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Tour de France: Star löst Fußball-Versprechen ein

Tour-Star löst Fußball-Versprechen ein

Juan Ayuso hält sein Versprechen: Vor der 11. Etappe zeigt er im spanischen Fußball-Retrotrikot Flagge - und witzelt über die Franzosen.
Tadej Pogacar gewinnt mit einer beeindruckenden Vorstellung die 10. Etappe der Tour de France. Auf den letzten Kilometern düpiert der Dominator einmal mehr die Konkurrenz.
SPORT1
Juan Ayuso hält sein Versprechen: Vor der 11. Etappe zeigt er im spanischen Fußball-Retrotrikot Flagge - und witzelt über die Franzosen.

Juan Ayuso hat am Mittwoch vor dem Start der 11. Etappe der Tour de France ein Versprechen eingelöst: Der Spanier erschien im Retro-Trikot der „Roja“, nachdem Spanien Frankreich im Halbfinale der Fußball-WM mit 2:0 ausgeschaltet hatte.

Der 23-Jährige erklärte die Aktion: „Am Ruhetag hatte ich den Journalisten versprochen, das Trikot der Roja zu tragen, falls wir gegen Frankreich gewinnen.“ Und Ayuso legte nach: „Ich bin sehr froh, dass Spanien ins Finale eingezogen ist, und hoffe jetzt, dass sie am Sonntag einen weiteren WM-Titel gewinnen.“

Vor dem Start blitzte das Spanien-Shirt von 1986 unter Ayusos weißem Trikot als bester Nachwuchsfahrer der Tour hervor. Der Lidl-Trek-Kapitän, vor der Etappe Vierter der Gesamtwertung, scherzte: „Ich werde es schnell ausziehen, bevor mich zu viele Franzosen damit sehen.“

Tour de France: Ayuso erwartet „großartiges Finale“

In der Mixed Zone schilderte Ayuso als bekennender Fußball-Fan, wie sehr ihn der Halbfinal-Abend gepackt hatte. Einen Wunschgegner für Spaniens Finale hat er nach eigener Aussage nicht.

Ob England oder Argentinien – Ayuso erwartet „ein großartiges Finale“, ehe bei der Tour wieder der Kampf um Sekunden und Positionen in den Vordergrund rückt.

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