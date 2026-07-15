Tour de France: Star löst Fußball-Versprechen ein

Juan Ayuso hat am Mittwoch vor dem Start der 11. Etappe der Tour de France ein Versprechen eingelöst: Der Spanier erschien im Retro-Trikot der „Roja“, nachdem Spanien Frankreich im Halbfinale der Fußball-WM mit 2:0 ausgeschaltet hatte.
Tour-Star löst Fußball-Versprechen ein
Der 23-Jährige erklärte die Aktion: „Am Ruhetag hatte ich den Journalisten versprochen, das Trikot der Roja zu tragen, falls wir gegen Frankreich gewinnen.“ Und Ayuso legte nach: „Ich bin sehr froh, dass Spanien ins Finale eingezogen ist, und hoffe jetzt, dass sie am Sonntag einen weiteren WM-Titel gewinnen.“
Vor dem Start blitzte das Spanien-Shirt von 1986 unter Ayusos weißem Trikot als bester Nachwuchsfahrer der Tour hervor. Der Lidl-Trek-Kapitän, vor der Etappe Vierter der Gesamtwertung, scherzte: „Ich werde es schnell ausziehen, bevor mich zu viele Franzosen damit sehen.“
Tour de France: Ayuso erwartet „großartiges Finale“
In der Mixed Zone schilderte Ayuso als bekennender Fußball-Fan, wie sehr ihn der Halbfinal-Abend gepackt hatte. Einen Wunschgegner für Spaniens Finale hat er nach eigener Aussage nicht.
Ob England oder Argentinien – Ayuso erwartet „ein großartiges Finale“, ehe bei der Tour wieder der Kampf um Sekunden und Positionen in den Vordergrund rückt.