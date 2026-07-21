Tour de France: Sturz-Drama um Florian Lipowitz

Felix Kunkel 21.07.2026 • 17:44 Uhr Florian Lipowitz stürzt auf der 16. Etappe der Tour de France - und kann das Einzelzeitfahren nicht fortsetzen. Die Frankreich-Rundfahrt ist für ihn vorzeitig beendet.

Übler Sturz von Florian Lipowitz auf der 16. Etappe der Tour de France! Der deutsche Hoffnungsträger vom Team Red Bull-Bora-Hansgrohe rutschte beim Einzelzeitfahren in einer Kurve weg, knallte heftig auf den Asphalt und musste das Rennen aufgeben. Die Frankreich-Rundfahrt ist für den Vorjahresdritten damit vorzeitig beendet.

Bei seinem Sturz bei hoher Geschwindigkeit rauschte Lipowitz in die Streckenbegrenzung und blieb zunächst liegen. Anschließend konnte er zwar noch selbstständig zum Rettungsfahrzeug laufen, hielt sich dabei jedoch mit schmerzverzerrtem Gesicht die Schulter.

Tour de France: Lipowitz stürzt folgenschwer

„Nein. Nein. Bitte nicht. Aber er ist es. Florian Lipowitz schwer gestürzt. Es ist schrecklich. Mit der Schulter an den Bordstein“, meinte ARD-Kommentator Florian Naß beim Anblick der Bilder des Sturzes.

Und weiter: „Es ist so schrecklich. Das Trikot ist offen. Es ist, was den Schockmoment angeht, exakt das Gleiche, was wir am Sonntag bei Jonas Vingegaard gesehen haben. Das nimmt und raubt uns alles an positiver Energie, positiver Emotionalität.“

Mit Lipowitz, der in der Gesamtwertung vor dem Rennen auf Rang fünf lag, erwischte es nach Jonas Vingegaard den nächsten Topfahrer. Der Däne war bereits am Sonntag auf der 15. Etappe schwer gestürzt und hatte die Tour ebenso vorzeitig beenden müssen.

Evenepoel fühlt mit Lipowitz

Derweil gewann der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel das Einzelzeitfahren am Dienstag. Der Teamkollege von Lipowitz siegte nach 26,1 km in Thonon-les-Bains am Genfer See vor Spitzenreiter Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) und Mattias Skjelmose (Dänemark/Lidl-Trek).

„Ich habe gerade gehört, dass mein Teamkollege Lippo gestürzt ist. Das ist natürlich ein großes Unglück. Dementsprechend ist es gerade ein bittersüßes Gefühl trotz des Sieges. Ich wünsche ihm das Allerbeste und hoffe, dass es nicht zu schlimm ist“, erklärte der Belgier im Siegerinterview.