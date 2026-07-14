Tour de France: Superstar kontert Buhrufe - "Ihr gebt uns mehr Kraft"

SPORT1 14.07.2026 • 20:37 Uhr Nach dem Sieg bei der 10. Etappe der Tour de France reagiert Tadej Pogacar auf Buhrufe – und dankt seinen Kritikern.

Tadej Pogacar hat nach seinem nächsten Tour-Coup ungewohnt deutlich auf Buhrufe am Streckenrand reagiert. „Danke an alle Fans, die heute an die Strecke gekommen sind. Es war eine fantastische Atmosphäre, auch wenn es ein paar Buhrufe gab“, sagte der Slowene nach seinem Triumph. „An alle, die gebuht haben: Ihr gebt uns mehr Kraft. Danke, danke.“

Auf der zehnten Etappe am französischen Nationalfeiertag führte die 166,6 Kilometer lange Fahrt durch das anspruchsvolle Profil des Zentralmassivs – und entwickelte sich dennoch zur nächsten Machtdemonstration von Pogacar. Als Richard Carapaz als Solist vorne übrig blieb, schlug der Slowene am Col de Pertus rund 15 Kilometer vor dem Ziel zu, schloss kurz vor der Kuppe auf und setzte sich anschließend entscheidend ab.

In der Gesamtwertung vergrößerte Pogacar seinen Vorsprung auf Rivale Jonas Vingegaard auf 3:36 Minuten. Dass sich bei seiner Dominanz nun auch Unmut mischt, überraschte ihn nicht: „Ja, klar, ich habe Hasser, und Hasser werden hassen“, erklärte er später. Als Beispiel für den Umgang mit Gegenwind nannte er Novak Djokovic: „Ich denke immer an Tennis, an Novak Djokovic und an die großartige Mentalität, die er hat.“

Tour de France: Pogacar bezieht Stellung zu Buhrufen“

Pogacar lenkte den Blick auch auf die Unterstützung entlang der Strecke: „Im Radsport gibt es eigentlich nicht so viele Buhrufe. 99 Prozent der Leute jubeln allen zu.“ Er fuhr fort: „Und wenn an der Strecke gebuht wird, wenn wir alle zusammen vorbeifahren, weißt du gar nicht, wen sie meinen – dann buhen sie das ganze Feld aus.“

Gerade die Vielfalt am Straßenrand gefalle ihm, betonte der Träger des Gelben Trikots: Man sehe Familien mit unterschiedlichen Trikots, „ein Visma, ein Groupama, ein UAE“, jeder habe seine Favoriten – „und das ist wirklich schön zu sehen“.