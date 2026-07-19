Tour de France: Vingegaard-Aus! So profitiert Lipowitz

Vincent Wuttke , Raphael Weber 19.07.2026 • 18:20 Uhr Jonas Vingegaard stürzt bei der Tour de France fatal und muss aufgeben. Das verändert alles im Rennen um das Podest. Auch Florian Lipowitz könnte profitieren.

Remco Evenepoel profitierte davon und rückte auf den 2. Platz auf. Auch Florian Lipowitz könnte das Drama nutzen und bei noch sechs verbleibenden Etappen als Gesamtfünfter sogar noch aufs Podium fahren.

Tour de France: So sind Lipowitz‘ Chancen aufs Podest

„Del Toro und Seixas haben wieder gezeigt, dass sie gut in Form sind. Ich versuche, immer dranzubleiben. Wenn ich so lange wie möglich mit Remco dabeibleiben kann, dann schauen wir, wozu es reicht. Ich war schon am Limit heute und war froh, dass Seixas mich bis zum Ziel gebracht hat“, erklärte Lipowitz in der ARD.

Er ließ bereits anklingen, dass er ab sofort aber vor allem als Edelhelfer für Evenepoel herhalten wird und nicht mehr frei kämpfen kann. „Wir müssen in Ruhe reden. Es wird darauf hinauslaufen. Das oberste Ziel ist es, auf dem Podium einen zu haben. Wenn es gut läuft, werden wir Zweiter. Da nehme ich mich selbst gerne zurück.“

Vor dem Start am Sonntag war der Deutsche in der Gesamtwertung auf Rang sechs mit einem Rückstand von 5:44 Minuten auf Dominator Tadej Pogacar. Vingegaard wurde vor der schweren Bergetappe mit einem Rückstand von 4:30 Minuten auf Rang zwei geführt und wird durch die Aufgabe nun gestrichen.

Damit kann Lipowitz nach Platz drei im Vorjahr nun wieder träumen. Nach der spektakulären Bergankunft auf dem Plateau de Solaison mit einem Zielanstieg der höchsten Kategorie ist für ihn weiter alles möglich.

Allerdings verlor er auf der Etappe auf Isaac Del Toro, den neuen Gesamtdritten, viel Zeit. Der Mexikaner kam hinter Etappensieger Evenepoel und Pogacar ins Ziel, aber noch einmal 52 Sekunden vor Lipowitz.

Damit liegt Del Toro im Gesamtklassement jetzt 50 Sekunden vor dem Deutschen. Vor der Etappe hatte der Deutsche seinerseits noch sechs Sekunden Vorsprung auf den Fahrer von UAE gehabt.

Lipowitz selbst beendete die Etappe zeitgleich mit dem Vierten Paul Seixas auf dem fünften Rang, den er jetzt auch im Gesamtklassement innehat.

Konkurrenten von Lipowitz verlieren Zeit

Damit distanzierte Lipowitz seine Konkurrenten Lenny Martinez (1:57 Minuten Rückstand), Mattias Skjelmose (1:57) und Juan Ayuso (2:00 Rückstand) auf der Etappe.