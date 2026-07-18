Tour de France: Pogacar weicht Armstrong-Debatte aus

SPORT1 18.07.2026 • 21:46 Uhr Der überführte Dopingsünder Lance Armstrong sieht sich immer noch als Rekordsieger der Tour. Tadej Pogacar reagiert auf die Frage.

Tadej Pogacar fährt seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France entgegen. Damit wäre er gemeinsam mit Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain der Rekordsieger – oder doch nicht?

Lance Armstrong hatte in seinem Podcast die These, Pogacar jage nicht nur dem offiziellen Bestwert hinterher, sondern orientiere sich an Armstrongs aberkannten sieben Tour-Siegen. Der Ex-Fahrer sieht sich schließlich immer noch als Rekordsieger. Armstrong wurden all seine Tour-Siege nach Doping-Enthüllungen jedoch gestrichen.

Pogacar schob jede Rekorddebatte beiseite. „Ich habe diese Frage heute Morgen schon bekommen. Ich weiß es nicht, ich kann dazu nichts sagen“, erklärte er. Dan legte der Slowene den Fokus auf sein einziges Ziel: „Ich gehe nicht auf Rekorde, ich will die Tour nur mit Gelb in Paris beenden und das ist der Hauptfokus.“

Pogacar weicht Armstrong aus

Der Kapitän von UAE Team Emirates-XRG muss gerade auch zu weiteren Themen Stellung beziehen. Für Gesprächsstoff sorgte am Freitag vor allem ein Vuelta-a-España-Gerücht aus Monaco. In der L’Equipe hatte Fürst Albert von Monaco erklärt: „Tadej Pogacar sagte, er wäre beim Start dabei, also werden wir sehen.“

Als der Profi darauf angesprochen wurde, konterte er mit einem Grinsen und maximaler Unverbindlichkeit: „Wenn der Fürst das gesagt hat, ist die Chance hoch.“