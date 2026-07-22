Tour de France: Wichtiger Pogacar-Helfer quält sich

Adam Yates, wichtiger Helfer von Tadej Pogacar bei UAE Emirates-XRG, ist bei der Tour de France am Mittwoch früh eingebrochen. Nach Angaben von Teamchef Mauro Gianetti habe der Brite „in der Nacht unter schweren Magenproblemen gelitten“.
Wichtiger Pogacar-Helfer quält sich
Yates gehört im UAE-Aufgebot zum engsten Schutzring des Gelben Trikots. Bereits rund 70 Kilometer vor dem Ziel der 17. Etappe von Chambéry nach Voiron verlor er den Kontakt zur Gruppe um Pogacar.
Anstatt im Feld zu bleiben, quälte sich der sichtbar angeschlagene Yates ganz hinten ins Ziel. Rasch mehr als zwei Minuten zurück, war für ihn dann auch das Gruppetto zu schnell unterwegs. 30 Kilometer vor Schluss betrug sein Rückstand schon mehr als 14 Minuten. Teamkollege Tim Wellens wartete zur Unterstützung.
Tour de France: Harte Etappen folgen
Am Ende des Tages rollte Yates als 162. von 164 gestarteten Fahrern über die Ziellinie. Sein Rückstand auf den Sieger Jasper Philipsen von der Mannschaft Alpecin-Premier Tech betrug über 26 Minuten. Langsamer als der Brite war lediglich Jefferson Alveiro Cepeda vom Movistar Team. Mit dem Zeitlimit hatten allesamt hingegen alle keine Schwierigkeiten.
Für UAE kommt die Schwächephase dennoch zur Unzeit: Es folgen drei Tage in den Alpen, in denen jede Attacke der Rivalen die Helferkette auf die Probe stellt. Pogacar muss damit rechnen, dass ihm im Gebirge nur eingeschränkt Helfer zur Verfügung stehen – falls sich Yates nicht rechtzeitig von den Magenproblemen erholt.