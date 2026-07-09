Tour de France: Zoff um deutschen Tour-Star Lipowitz? Teamchef reagiert!

SID 10.07.2026 • 00:02 Uhr Remco Evenepoel ärgert sich nach der 6. Etappe der Tour de France über Teamkollege Florian Lipowitz. Er richtet deutliche Worte an den Deutschen. Teamchef Ralph Denk spielt die Angelegenheit herunter.

Erste Risse im Mannschaftsgefüge bei Red Bull-Bora-hansgrohe? Radstar Remco Evenepoel hat im Anschluss an die sechste Etappe der Tour de France deutliche Kritik an seinem Teamkollegen Florian Lipowitz geäußert, weil dieser der Bitte nicht nachkam, einen Zielsprint für ihn anzufahren.

Offenbar war der Ärger des Belgiers aber schnell wieder verfolgen. Laut Red-Bull-Teamchef Ralph Denk haben sich die Co-Kapitäne längst vertragen.

„Die beiden Jungs haben darüber gesprochen. Da ist jetzt nichts Großes. Die haben vereint beim Essen gesessen und gelacht“, sagte Denk im Team-Podcast: „Das Thema wird größer gemacht, als es in Wirklichkeit war.“ Für Denk sei „ein bisschen Uneinigkeit, eine Sprachbarriere“ dafür verantwortlich gewesen, „aber auch im Eifer des Gefechts. Das war nach einer 180-km-Bergetappe“.

Evenepoel über Lipowitz: „Ja, ich war wütend“

Unmittelbar nach Etappenende hatte sich das bei Evenepoel noch ein wenig anders angehört. „Ja, ich war wütend, und das zu Recht“, sagte Evenepoel im Ziel in Gavarnie-Gèdre dem belgischen Portal Sporza.

Die beiden Red-Bull-Fahrer hatten den Zielort am Donnerstag gemeinsam mit einer mehrköpfigen Gruppe erreicht. Evenepoel hätte sich im Zielsprint dabei mehr Unterstützung von Lipowitz erhofft.

„Ich hatte um einen Lead-out gebeten und ihn nicht bekommen“, sagte er. „Bei der Katalonien-Rundfahrt bin ich 30 Kilometer lang für ihn an der Spitze gefahren. Ich bat ihn darum, einen Kilometer lang die Führungsarbeit zu übernehmen, aber das ging nicht. Das hat mich wütend gemacht und muss heute Abend gründlich besprochen werden.“

Tour-Zoff: Lipowitz ahnte im Interview noch nichts

In der Tat hatte sich Evenepoel bei der Katalonien-Rundfahrt im März in den Dienst von Lipowitz gestellt und diesem geholfen, seinen dritten Gesamtrang zu verteidigen. Die nun geäußerte öffentliche Kritik an seinem Teamkollegen dürfte dennoch nicht im Sinne des deutschen Rennstalls gewesen sein. Lipowitz hingegen hatte nach Etappenende in der ARD positive Worte über die Zusammenarbeit verloren. „Die Team-Performance war heute top“, sagte er nach dem Pyrenäen-Showdown, bei dem Tadej Pogacar zurück ins Gelbe Trikot gestürmt war.