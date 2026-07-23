Tour de France: Zweifel nach Vingegaard-Aus bestätigt

SPORT1 23.07.2026 • 16:36 Uhr Sturz, Schlüsselbeinbruch, OP: Jonas Vingegaard ist raus aus der Tour. Sein Team lässt offen, ob er 2026 überhaupt noch startet.

Jonas Vingegaards Tour de France ist am Sonntag abrupt beendet worden: Der Däne stürzte an einem Kreisverkehr schwer und zog sich einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu. Nach dem Unfall musste der Kapitän von Visma-Lease a Bike die Rundfahrt aufgeben.

Am Mittwoch bestätigte Marc Reef, Sportlicher Leiter bei Visma, beim dänischen Sender TV2 Zweifel an einer rechtzeitigen Rückkehr Vingegaards im aktuellen Jahr.

„Die Pläne für den Rest der Saison sind etwas, das wir nach der Tour mit Jonas besprechen müssen“, meinte der Verantwortliche. „Es war eine schwierige Saison. Es ist möglich, dass Vingegaard dieses Jahr wieder auf das Rad steigt, aber es ist auch möglich, dass er nicht zurückkommt.“

Tour de France: Vingegaard erfolgreich operiert

Nach der Aufgabe reiste Vingegaard nach Dänemark und wurde am Dienstag operiert. „Die Operation ist gut verlaufen, sie haben getan, was nötig war, und es ist nicht der komplizierteste Eingriff, den man haben kann. Alles ist sehr gut gelaufen“, schilderte Reef.

Vor seiner Abreise aus Frankreich suchte Vingegaard noch die Nähe zur Mannschaft – und überraschte sie. Sein Teamkollege Victor Campenaerts berichtete, Vingegaard habe für alle Essen von McDonald’s besorgt: „Er kam ins Hotel. Er wird den harten Schlag wohl erst verdauen, wenn er wieder zu Hause ist, aber er musste uns trösten – nicht umgekehrt.“

Campenaerts schilderte auch die Stimmung nach dem Schockmoment: „Er setzte sich an unseren Tisch, und das war wirklich sehr schön. Ich glaube, alle gingen gut gelaunt auf ihre Zimmer. Wir hatten ein sehr gutes Abendessen, in einer sehr geselligen Atmosphäre.“