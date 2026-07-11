Tour de France: Doppelschlag! Belgier nicht zu stoppen

SPORT1 11.07.2026 • 17:34 Uhr Nach seinem gestrigen Etappensieg triumphiert der Belgier Tim Merlier auch auf der achten Etappe. Die Deutschen verpassen eine Top-5-Platzierung.

Der belgische Radprofi Tim Merlier hat auch die achte Etappe der 113. Tour de France gewonnen. Der 33-Jährige vom Team Soudal Quick-Step setzte sich am Samstag nach 180,4 km in Bergerac im Massensprint vor Biniam Girmay (NSN Cycling) und Olav Kooij (Decathlon – CMA CGM) durch. Am Freitag hatte Merlier bereits die siebte Etappe für sich entschieden.

„Ich musste bis zur letzten Minute um meine Position kämpfen. Ich war vor der letzten Kurve noch eingeboxt und dann wären wir fast gestürzt. Ich habe gedacht, es ist vorbei, aber ich habe trotzdem versucht noch zurückzukommen. Und dann kam ich mit so viel Geschwindigkeit, da war mir bei 250m vor Schluss klar: Es könnte doch noch möglich sein“, erklärte Merlier nach dem Rennen bei der ARD.

Deutsche verpassen eine Top-5-Platzierung

Pascal Ackermann (Kandel/Jayco-AlUla) wurde als bester Deutscher Siebter. Max Kanter (Cottbus/XDS Astana), in den bisherigen Sprintentscheidungen Zweiter und Vierter, fuhr auf Rang neun ein. Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) verpasste nach Platz sechs am Freitag eine Top-Ten-Platzierung.

Max Kanter zeigte sich nach seinem neunten Platz im Interview mit der ARD bedient: „Das Finale war wieder hektisch. Eigentlich haben wir einen guten Job gemacht, haben uns aus dem größten Gewusel rausgehalten. In den letzten 500m waren wir fast schon zu gut positioniert.“

„Mathieu van der Poel kam dann mit Jasper Philipsen an seinem Rad nach vorne. Ich wollte dann auch bei Philipsen ans Rad und in dem Moment geht van der Poel raus. Dann kamen gleichzeitig aber die Sprinter von hinten und ich war komplett blockiert. Ich musste dann drei Mal meinen Sprint starten und dann war die Ziellinie schon da“, sagte Kanter weiter.

Ausreißer Slock lange Zeit vorne weg

Der starke Ausreißer Liam Slock wurde erst kurz vor dem Ziel vom Peloton eingeholt. „Ungefähr 5km vor Schluss habe ich gemerkt, dass das Feld näher kommt und mir so langsam die Kräfte ausgehen. Man hätte noch mehr Vorsprung gebraucht“, sagte Slock nach dem Rennen bei der ARD.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Slowene Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), der erneut mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.

Auf der neunten Etappe, die am Sonntag über 185,5 km von Malemort nach Ussel führt, stehen mehrere Bergwertungen der 2. bis 4. Kategorie an, es dürfte ein Tag für Fluchtgruppe werden.

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