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Tour: Franzose Berthet gibt als erster Fahrer auf

Tour: Franzose Berthet gibt als erster Fahrer auf

Der FDJ-Profi war beim Zeitfahren in Barcelona heftig gestürzt.
Gezeichnet: Clément Berthet
Gezeichnet: Clément Berthet
© picture-alliance/Belga/SID/JASPER JACOBS
SID
Der FDJ-Profi war beim Zeitfahren in Barcelona heftig gestürzt.

Bereits nach der Auftakt-Etappe vermeldet die Tour de France eine erste Aufgabe. Der Franzose Clément Berthet vom Team Groupama-FDJ United kann am Sonntag nicht mehr zum zweiten Tagesabschnitt antreten. Wie seine Mannschaft mitteilte, leidet Berthet unter den Nachwirkungen eines Sturzes beim Zeitfahren am Samstag. Der 28-Jährige, 2023 Gesamt-25. der Tour, war einer der zentralen Helfer von Kapitän Romain Gregoire.

Dagegen bleibt das Astana-Team trotz eines heftigen Crashs im Kampf gegen die Uhr vorerst komplett. Die kasachische Equipe teilte mit, dass bei den gestürzten Harold Tejada, Nicolas Winokurow und Simone Velasco keine Frakturen festgestellt werden konnten.

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