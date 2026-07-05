Tour: Franzose Berthet gibt als erster Fahrer auf

Bereits nach der Auftakt-Etappe vermeldet die Tour de France eine erste Aufgabe. Der Franzose Clément Berthet vom Team Groupama-FDJ United kann am Sonntag nicht mehr zum zweiten Tagesabschnitt antreten. Wie seine Mannschaft mitteilte, leidet Berthet unter den Nachwirkungen eines Sturzes beim Zeitfahren am Samstag. Der 28-Jährige, 2023 Gesamt-25. der Tour, war einer der zentralen Helfer von Kapitän Romain Gregoire.