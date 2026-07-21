Lipowitz' Tour-Aus: Erste Diagnose bringt nur teilweise Licht ins Dunkel

SID 21.07.2026 • 19:57 Uhr Für Florian Lipowitz endet die 16. Tour-Etappe im Krankenhaus. Der deutsche Hoffnungsträger verletzt sich bei seinem Sturz am rechten Schlüsselbein.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat bei seinem schweren Sturz im Einzelzeitfahren der Tour de France eine Verletzung am rechten Schlüsselbein erlitten. Das geht aus dem am Dienstagabend veröffentlichten medizinischen Communiqué des Tour-Veranstalters ASO hervor.

Eine weitergehende Diagnose steht noch aus, Lipowitz wurde im Anschluss an die 16. Etappe ins Krankenhaus gebracht. Auch über die Ausfallzeit von Lipowitz gibt es vorerst keine konkreten Angaben.

Florian Lipowitz stürzte im Einzelzeitfahren

Der Vorjahresdritte war im Einzelzeitfahren in einer Rechtskurve zu Fall gekommen und rauschte bei hoher Geschwindigkeit in eine Absperrung. Der 25-Jährige konnte aufstehen und lief zu einem Krankenwagen, dabei hielt er sich die rechte Schulter.

Lipowitz war als Fünfter der Gesamtwertung in den 26,1 km langen Kampf gegen die Uhr gestartet. Der Unfall ereignete sich im Schlussdrittel der Etappe. Lipowitz lag dabei auf Augenhöhe mit den Podest-Rivalen Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) und Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).