Jonas Vingegaard bricht sein Schweigen nach dem bitteren Tour-Aus

SPORT1 30.07.2026 • 21:08 Uhr Erstmals nach seinem folgenschweren Sturz bei der Tour de France meldet sich Pechvogel Jonas Vingegaard zu Wort - und macht eine klare Ansage.

Jonas Vingegaard hat sich erstmals seit seinem schweren Sturz und dem damit verbundenen Ausscheiden bei der Tour de France öffentlich geäußert.

„Mir geht’s besser. Es tut eigentlich nicht mehr wirklich weh. Ich kann den Arm jetzt benutzen. Es ist noch nicht ganz wie vorher, aber es wird so werden“, sagte Vingegaard laut dem dänischen TV-Sender TV2.

Der Profi von Visma-Lease a Bike war als Ehrengast beim Start der zweiten Etappe der Dänemark-Rundfahrt in seinem Heimatort Glyngøre vor Ort, wo ihn eine große Menge feierte.

Bei der Tour de France war Vingegaard auf der 15. Etappe gestürzt und hatte sich dabei das rechte Schlüsselbein gebrochen. Er reiste kurz darauf nach Hause und wurde operiert, trainiert aber weiterhin noch nicht wieder auf dem Rad.

Vingegaard verneint Rücktrittsgerüchte

Ob er in dieser Saison noch einmal ins Renngeschehen eingreift, ließ der Däne offen. „Ob ich in dieser Saison noch weitere Rennen fahre? Das ist noch nicht besprochen worden. Das hängt auch von meiner Erholung ab“, sagte er.

Vingegaard, der im Dezember 30 wird und in seiner Karriere bereits mehrere schwere Stürze erlebt hat, sieht seine Zukunft trotz der jüngsten Verletzung weiter im Profisport.

Gerüchte, er könnte nach Ablauf seines Vertrags 2028 aufhören, widersprach er deutlich: „Ich habe nicht entschieden, wann ich zurücktrete. Die Zeit wird es zeigen.“

„Wenn ich Ende 2028 das Gefühl habe, dass ich es nicht mehr machen will, dann höre ich auf – aber es kann auch sein, dass ich weitermache. Ich weiß es im Moment nicht“, sagte der Däne weiter.

Vingegaard hungrig: „Gibt noch viele Rennen, die ich nicht gewonnen habe“

Der 29-Jährige war durch den Erfolg beim Giro d’Italia in einen illustren Kreis eingezogen. Als erst achter Fahrer konnte Vingegaard den Gesamtsieg beim Giro, bei der Vuelta a España und bei der Tour de France gewinnen.

Trotzdem habe er für die Zukunft noch viele weitere Ziele: „Es gibt noch viele Rennen, die ich nicht gewonnen habe, und das motiviert mich auch.“