Pogacar "wahrscheinlich der beste Fahrer, den es je gegeben hat"

SID 03.07.2026 • 05:50 Uhr Jonas Vingegaard geht bei der Tour abermals als Herausforderer an den Start. Für Pogacar hat er große Worte - und eine Kampfansage.

Jonas Vingegaard ist bereit für das Duell mit Radsport-Dominator Tadej Pogacar bei der Tour de France. „Ich fühle mich besser, stärker und glücklicher“, sagte der Däne auf einer Pressekonferenz in Barcelona. Vingegaard gewann die am Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren beginnende Frankreich-Rundfahrt 2022 und 2023, war dem Slowenen in den letzten beiden Jahren aber unterlegen.

„Bislang habe ich eine sehr gute Saison hinter mir, ich habe es genossen, dieses Jahr etwas mehr Rennen zu fahren als im letzten Jahr“, erklärte Vingegaard. Der Ausnahmefahrer vom Team Visma-Lease a bike fuhr im Mai beim Giro d’Italia unbedrängt zum Gesamtsieg, mit dem er nun bei allen drei großen Landesrundfahrten triumphiert hat.

Bei seinem Sieg in Italien konnte Vingegaard gar Kräfte sparen. „Es stimmt, dass ich mich nicht völlig verausgaben musste“, sagte er. Nun greift Vingegaard nach dem Giro-Tour-Double, das zuletzt seinem Rivalen Pogacar 2024 gelungen war.

Vingegaard schwärmt von Pogacar

„Wir haben etwas Neues ausprobiert, und das war Teil des Plans, denn nach der letzten Saison haben wir erkannt, dass es nicht besonders viel Spaß macht, jedes Jahr dasselbe zu wiederholen“, erklärte Vingegaard, der im letzten Jahr nur mit 19 Renntagen zur Tour kam, nun waren es 36.