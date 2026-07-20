Vingegaard spricht nach Tour-Aus

SID 20.07.2026 • 06:21 Uhr Der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard muss die Rundfahrt nach einem Sturz aufgeben. Die Enttäuschung ist groß.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat gefasst auf sein plötzliches Aus bei der Frankreich-Rundfahrt reagiert. „Mir geht es überraschend gut“, sagte Vingegaard nach seinem folgenschweren Sturz auf der 15. Etappe im dänischen Sender TV 2 Sport.

„Natürlich ist es sehr enttäuschend für uns, auf diese Weise auszuscheiden und dass die Tour so endet. Aber so ist der Radsport. Zum Glück ist es nur ein Schlüsselbeinbruch“, ergänzte er.

Auf die Frage, wie es zu seinem Unfall habe kommen können, entgegnete Vingegaard: „Wir wollten den Etappensieg holen und sind vielleicht etwas zu schnell in diesen Kreisverkehr gefahren. Dann ist mir einfach das Vorderrad weggerutscht. Es blieb keine Zeit zu reagieren – so läuft es im Radsport manchmal. Ehrlich gesagt ist es einfach wahnsinnig schade für uns.“

Vingegaard: „Wahnsinnig schade“

Der 29-Jährige lag nach 14 Etappen auf Rang zwei hinter dem viermaligen Sieger Tadej Pogacar (Slowenien).