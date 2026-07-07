Visma bestätigt Interesse an Seixas: "Halten uns an die Regeln"

SID 07.07.2026 • 16:59 Uhr Das Supertalent Paul Seixas soll zum Nachfolger von Jonas Vingegaard aufgebaut werden.

Das Team Visma-Lease a Bike hat erstmals sein Interesse an Frankreichs Radsport-Supertalent Paul Seixas und eine erste Kontaktaufnahme bestätigt. Der 19-Jährige soll bei der niederländischen Mannschaft zum Nachfolger von Topstar Jonas Vingegaard aufgebaut werden.

„Er muss seinen Vertrag einhalten, und wir halten uns an die Regeln. Deshalb arbeiten wir derzeit an nichts konkretem“, sagte Teamchef Richard Plugge dem TV-Sender NOS am Rande der Tour de France in Carcassonne: „Sollte er sich aber für ein anderes Team entscheiden, sind wir überzeugt, dass wir ihn am besten fördern und ihm zum Sieg bei den Grands Tours verhelfen können.“

Seixas soll Vingegaard-Nachfolger werden

Plugge räumte aber ein, dass er mit seinem Interesse nicht alleine dastehe. „Jeder will ihn“, sagte er. Zu den Mitbewerbern um den Jungstar, der noch bis Ende 2027 an das französische Team Decathlon-CMA CGM gebunden ist, sollen vor allem Tadej Pogacars UAE-Mannschaft und das britische Team Netcompany Ineos gehören.

Plugge stellte aber klar, dass sein Team zunächst voll und ganz auf den zweimaligen Toursieger Vingegaard setze. „Jonas ist momentan unser großartiger Kapitän. Aber wir müssen auch an die Zukunft denken“, sagte er. Eine erste Sondierung mit Seixas habe es im Vorjahr bei der Tour de l’Avenir gegeben.

Seixas bestreitet derzeit seine erste Tour de France, ist dabei jüngster Tour-Teilnehmer seit 1937. Fachleute sehen ihn als Fahrer, der eine Ära prägen könnte. „Er ist ein Auserwählter, ein Messias“, sagte FDJ-Teamchef Marc Madiot.