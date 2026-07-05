Tour de France: Absage möglich! Waldbrand bedroht dritte Etappe

SID 05.07.2026 • 15:23 Uhr Nahe des Zielorts der dritten Etappe der Tour de France lodern die Flammen. Bis Sonntagabend soll entschieden werden, ob es Konsequenzen geben wird.

Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand bedroht die dritte Etappe der Tour de France. Betroffen ist das Departement Pyrénées-Orientales in Südfrankreich, wo es am Montag in Les Angles zur ersten Bergankunft der Rundfahrt kommt. Ob das Teilstück des wichtigsten Radrennens der Welt abgesagt, verkürzt oder anderweitig angepasst wird, soll bis Sonntagabend entschieden werden, teilte Pierre Regnault de la Mothe, der Präfekt der Region, mit.

Der Waldbrand hat mittlerweile eine Fläche von etwa 1500 Hektar erfasst, die Flammen lodern knapp 70 Kilometer vom Zielort entfernt und breiten sich immer weiter aus. 700 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Departementstraße 66, die planmäßig vom Peloton befahren werden soll, ist gesperrt.

„Das Feuer hat wieder an Intensität zugenommen, alle Mittel werden mobilisiert, um es einzudämmen“, sagte Regnault de la Mothe. In Südfrankreich wird in der kommenden Woche eine neue Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad erwartet, in der Gegend herrscht zudem seit Wochen Trockenheit.

Absage von Tour-Etappe wäre ein Novum

Laut der Tour-Organisatoren wurde in der 123 Jahre langen Geschichte der Rundfahrt noch nie eine Etappe wegen Waldbränden abgesagt.