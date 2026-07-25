Tour de France: Waldbrände! Letzte Tour-Etappe verkürzt

SID 25.07.2026 • 16:13 Uhr Die finale Etappe der Tour de France wird verkürzt. Viele Einsatzkräfte werden in der Nähe der Feuer rund um Bordeaux benötigt.

Die letzte Etappe der Tour de France am Sonntag wird aufgrund schwerer Waldbrände um 44 Kilometer verkürzt. Wie die Organisatoren mitteilten, hat das französische Innenministerium entschieden, einen Teil der ursprünglich für die Absicherung der Schlussetappe eingeplanten Sicherheitskräfte abzuziehen.

Die Einheiten sollen stattdessen die Einsatzkräfte in den von den Bränden betroffenen Regionen unterstützen. Besonders schwer ist die Lage in der Gironde nahe Bordeaux.

Tour de France: Verkürzte Etappe in der Hauptstadt

Die Strecke der 21. Tour-Etappe wird somit von ursprünglich geplanten 133 km auf 89 verkürzt. Der offizielle Start erfolgt um 17.50 Uhr nicht mehr in Thoiry westlich der Hauptstadt, sondern an der Ziellinie in Paris.

Die Fahrer absolvieren zwei zusätzliche Runden auf den Champs-Élysées, bevor sie zum Rundkurs am Montmartre fahren. Planmäßig enden soll die 113. Ausgabe der Großen Schleife um 19.45 Uhr.