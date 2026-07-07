Tadej Pogacar führt veränderte Tour-Regel schon jetzt ad absurdum

Niklas Trettin 07.07.2026 • 10:19 Uhr Das Grüne Trikot sollte bei der Tour de France 2026 sprinterfreundlicher werden - und Tadej Pogacar weniger Chancen haben. Auf den ersten Blick scheint dies nur mittelmäßig zu funktionieren.

Der Plan der Organisatoren der Tour de France schien recht klar: Eine Veränderung des Punktesystems für das Grüne Trikot und die Sprintwertung sollte die Zählervergabe noch klarer auf klassische Sprinter und weniger auf Allrounder wie Tadej Pogacar ausrichten. Funktioniert hat das für den Moment allerdings nicht.

Pogacar hat die erste Pyrenäen-Etappe der 113. Tour de France für sich entschieden und damit auch das Gelbe Trikot von Jonas Vingegaard erobert. Der Slowene setzte am Schlussanstieg die entscheidende Attacke und ließ seinem größten Rivalen nach 195,9 Kilometern von Granollers in Spanien nach Les Angles keine Chance. Doch damit nicht genug.

Neben der Führung im Gesamtklassement sprang der Slowene vom UAE Team Emirates-XRG auch in der Sprintwertung nach ganz vorne auf Platz eins. 55 Punkte hat Pogacar dort auf dem Konto, ihm folgen Jonas Vingegaard (44) und Isaac del Toro (39). Und die Sprinter? Von denen fehlt noch jede Spur – wobei es auch noch keine typische Flachetappe gab.

Tour de France: Pogacar wurde 2025 Zweiter in der Sprintwertung

Sollte sich dieser Trend dennoch bestätigen, wäre dies ein herber Rückschlag für alle Sprinter. Der Kern der Reform war: Auf als „flach“ eingestuften Etappen winken dem Sieger künftig 70 Punkte, der Zweite erhält 50 Punkte und der Dritte 40 Zähler. Bisher gab es auf Sprintetappen 50, 30 und 20 Punkte – damit wird selbst Platz drei massiv aufgewertet. Genau diese Verschiebung soll Massensprints im Kampf um das Grüne Trikot wieder zum entscheidenden Puzzleteil machen.

Bei der Tour 2025 musste Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) im Punkteklassement nur Jonathan Milan (Lidl-Trek) den Vortritt lassen: 372 Punkte für Milan, 294 für Pogačar – ein Abstand von 78 Zählern. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) wurde sogar Vierter, was die Diskussion um die Balance des Systems zusätzlich befeuerte.

Denn weder Pogacar noch Vingegaard hätten in einem klassischen Sprint eine Chance gegen die Spezialisten, sammelten allerdings durch ihre vielen Tagessiege die Punkte. Viele Sprinter fühlten sich von den Veranstaltern endgültig im Stich gelassen.