Brennauer schwärmt von Niedermaier: "Wahnsinnige Leistung"

SID 10.08.2026 • 05:30 Uhr Antonia Niedermaier fährt bei der Tour de France der Frauen auf Rang vier und ins Weiße Trikot - und das als Helferin. Lisa Brennauer ist beeindruckt.

Antonia Niedermaier hat mit ihren Leistungen bei der Tour de France der Frauen auch Olympiasiegerin Lisa Brennauer zutiefst beeindruckt. „Wie sie sich entwickelt hat, wie sie das ganze Jahr schon gefahren ist, ist wirklich stark“, sagte die Goldmedaillengewinnerin im Bahn-Vierer von Tokio dem SID.

Niedermaier gelang bei ihrem Tour-Debüt auf Anhieb Gesamtplatz vier, dazu holte die Rosenheimerin als erste deutsche Fahrerin das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin – und das als Helferin.

„Wie sie für Kasia Niewiadoma gearbeitet hat. Das macht Spaß. Das ist eine wahnsinnige Leistung“, schwärmte Brennauer, die ihre Karriere im Jahr 2022 beendet hatte: „Dass sie das Weiße Trikot mit großem Vorsprung eingefahren hat, Vierte in der Gesamtwertung geworden ist, trotz all dieser Arbeit, da muss man wirklich den Hut ziehen.“

Besonders beeindruckt habe Brennauer „die Art und Weise, wie sie von vorn das Tempo für ihre Anführerin gemacht hat und immer da war, immer zur Verfügung stand“, sagte die 38-Jährige.