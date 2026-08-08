Tour-Titelverteidigerin steigt aus!

SID 08.08.2026 • 13:50 Uhr Die Vorjahressiegerin geht nicht zur vorletzten Etappe der Frankreich-Rundfahrt an den Start.

Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot ist kurz vor dem Ende der Tour de France aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen. Wie ihr Team Visma-Lease a Bike vor dem Start der achten und vorletzten Etappe nach Nizza am Samstag mitteilte, habe sich die Französin am Morgen unwohl gefühlt. Die Entscheidung sei in Absprache mit dem medizinischen Personal beschlossen worden.

Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung hatte Ferrand-Prévot nicht mehr. Allein bei der Premiere am Mont Ventoux am Freitag hatte die 34-Jährige fast elf Minuten auf die polnische Etappensiegerin und neue Gesamtführende Kasia Niewiadoma-Phinney vom deutschen Rennstall Canyon//SRAM verloren.

Französin schrieb im Vorjahr Geschichte

Zuvor hatte der Rückstand der Mountainbike-Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2014 auf die Spitze der Gesamtwertung bereits fünf Minuten betragen. Vor ihrem Ausstieg lag sie auf Rang 14.