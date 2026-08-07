Niewiadoma fährt am Mont Ventoux ins Gelbe Trikot

SID 07.08.2026 • 17:58 Uhr Die Polin gewinnt die Königsetappe der Tour de France eindrucksvoll. Antonia Niedermaier behält das Weiße Trikot.

Die Polin Kasia Niewiadoma hat in der Gluthitze am Mont Ventoux die Königsetappe der Tour de France der Frauen gewonnen und das Gelbe Trikot erobert.

Die Gesamtsiegerin von 2024 kam am kahlen Gipfel im Herzen der Provence klar vor ihren Rivalinnen Demi Vollering (+1:16 Minuten) und der zuvor führenden Marlen Reusser (+1:46) ins Ziel und steht vor ihrem zweiten Gesamtsieg. Die Rosenheimerin Antonia Niedermaier überzeugte als Sechste erneut und behält nach sieben von neun Tagen das Weiße Trikot.

Kasia Niewiadoma siegt bei Premieren-Fahrt auf den Mont Ventoux

Auf dem 15,6 km langen und im Schnitt 8,8 Prozent steilen Schlussanstieg kam es zum erwarteten Showdown. Niewiadoma ließ zehn Kilometer vor dem Ziel die in der Gesamtwertung vor ihr liegenden Reusser (Schweiz/Movistar) und Vollering (Niederlande/FDJ United-Suez) stehen und holte sich überlegen den ersten Tour-Etappensieg ihrer Karriere. Im Gesamtklassement liegt Niewiadoma (Canyon/SRAM) nun 15 Sekunden vor Vollering und 39 Sekunden vor Reusser.

Erstmals in der noch jungen Tour-Geschichte ging es für die Frauen auf den ikonischen Mont Ventoux, dabei machte auch Niedermaier eine starke Figur. Die Rosenheimerin hielt lange den Anschluss zu den drei Topfahrerinnen und hatte im Ziel einen Rückstand von 1:48 Minuten.

Tour de France Femmes geht in die finale Phase

Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad hatten zunächst mehrere Ausreißerinnen ihr Glück versucht, kurz vor der Anfahrt zum Ventoux waren noch neun übrig geblieben. Als 16 Kilometer vor Schluss aber die Qual begann, rauschte das Peloton mit allen Favoritinnen von hinten heran und das Rennen begann von neu. Viele Fahrerinnen ließen schon früh abreißen – darunter auch die dreimalige deutsche Meisterin Liane Lippert, die am Donnerstag als Sechste überzeugt hatte.

Schon vor dem Start hatte ein weitere prominente Fahrerin die Segel gestrichen. Die Niederländerin Anna van der Breggen, Olympiasiegerin 2016 auf der Straße, verzichtete nach einer insgesamt enttäuschenden Tour auf die Schinderei. Die 36-Jährige lag in der Gesamtwertung als 28. hinter den eigenen Erwartungen zurück.