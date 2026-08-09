Podestplatz verloren! Folgenschwerer Sturz im Tour-Finale

SPORT1 09.08.2026 • 20:33 Uhr Marlen Reusser stürzt auf der letzten Etappe der Tour de France Femmes und fährt mit blutigem Knie weiter. Durch den Zwischenfall verliert die Schweizerin jedoch ihren Podestplatz in der Gesamtwertung.

Das ist bitter: Marlen Reusser hat auf der Schlussetappe der Tour de France Femmes nach Nizza noch ihren dritten Platz in der Gesamtwertung verloren. Die Kapitänin von Movistar wurde nach dem ersten Anstieg von der Gruppe um das Gelbe Trikot abgehängt und stürzte kurz darauf in der folgenden Abfahrt.

Reusser blieb nach dem Aufprall lange am Boden liegen, während ihr Knie blutete. Unter Tränen stand sie dann aber wieder auf und setzte das Rennen fort. Ihre Hoffnungen auf einen Podiumsplatz waren jedoch zerstört – am Ende kam Reusser mit einem Rückstand von über 24 Minuten ins Ziel.

Tour de France: Blutiger Sturz mit bitteren Folgen

In der Gesamtwertung der Tour fiel die Schweizerin, die vor ihrem Sturz 1:53 Minuten Vorsprung auf den vierten Platz gehabt hatte, sogar auf den 14. Platz zurück. Nach ihrem Sieg im Einzelzeitfahren der 4. Etappe hatte Reusser sogar drei Tage lang das Gelbe Trikot getragen.

Der Gesamtsieg ging nun an Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), die vor ihrer Rivalin Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) triumphierte. Nutznießerin des Reusser-Dramas war die zweimalige Giro-Siegerin Elisa Longo Borghini (UAE L’IMAD), die sich den dritten Platz im Klassement sicherte.