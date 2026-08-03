Tour de France Femmes 2026: Fans empört über TV-Übertragung

SPORT1 03.08.2026 • 10:49 Uhr France Télévisions zeigt die Tour de France Femmes 2026 nur an drei Tagen komplett. Französische Fans kritisieren verpasste Rennstarts scharf.

Der übertragende Sender France Télévisions steht bei der Tour de France Femmes 2026 massiv in der Kritik. Die Rundfahrt der Frauen ist am Samstag in Lausanne gestartet – und France 2 hatte dafür ausnahmsweise das Programm umgestellt, um die Auftaktetappe komplett zu zeigen.

Dieser Service bleibt jedoch die Ausnahme. Ab der zweiten Etappe am Sonntag von Aigle nach Lausanne konnten Zuschauer die Live-Bilder erst ab 15:45 Uhr sehen – obwohl der Rennstart bereits um 14:20 Uhr erfolgt war. France Télévisions verteidigte die Planung und verwies darauf, täglich mindestens 2:30 Stunden Rennen zu übertragen.

Nach Angaben der offiziellen Tour-Website werden nur die erste Etappe sowie die fünfte (Mâcon – Belleville-en-Beaujolais) und die neunte Etappe rund um Nizza in voller Länge übertragen.

Fans toben in sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken häufen sich wütende Reaktionen. Eine Zuschauerin schimpfte: „Warum keine komplette Übertragung? Welchen Sinn hat es, eine Stunde Wiederholung über die englische Königsclique zu zeigen, statt die Profi-Radsportlerinnen zu würdigen?“ – in Anspielung auf eine vor der Live-Schalte gezeigte Serie über die britische Königsfamilie.

Auch die Abbildung der Siegerehrung geriet ins Visier der Kritik: „Genauso beim schnell abgehandelten Podium. Man gibt das Signal sofort ab und zeigt nur das Gelbe Trikot. Null Respekt“, hieß es in einem Kommentar.