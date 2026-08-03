Tour de France Femmes 2026: Fans empört über TV-Übertragung

Der übertragende Sender France Télévisions steht bei der Tour de France Femmes 2026 massiv in der Kritik. Die Rundfahrt der Frauen ist am Samstag in Lausanne gestartet – und France 2 hatte dafür ausnahmsweise das Programm umgestellt, um die Auftaktetappe komplett zu zeigen.
Frauen-Tour: TV-Aufruhr in Frankreich
Dieser Service bleibt jedoch die Ausnahme. Ab der zweiten Etappe am Sonntag von Aigle nach Lausanne konnten Zuschauer die Live-Bilder erst ab 15:45 Uhr sehen – obwohl der Rennstart bereits um 14:20 Uhr erfolgt war. France Télévisions verteidigte die Planung und verwies darauf, täglich mindestens 2:30 Stunden Rennen zu übertragen.
Nach Angaben der offiziellen Tour-Website werden nur die erste Etappe sowie die fünfte (Mâcon – Belleville-en-Beaujolais) und die neunte Etappe rund um Nizza in voller Länge übertragen.
Fans toben in sozialen Netzwerken
In den sozialen Netzwerken häufen sich wütende Reaktionen. Eine Zuschauerin schimpfte: „Warum keine komplette Übertragung? Welchen Sinn hat es, eine Stunde Wiederholung über die englische Königsclique zu zeigen, statt die Profi-Radsportlerinnen zu würdigen?“ – in Anspielung auf eine vor der Live-Schalte gezeigte Serie über die britische Königsfamilie.
Auch die Abbildung der Siegerehrung geriet ins Visier der Kritik: „Genauso beim schnell abgehandelten Podium. Man gibt das Signal sofort ab und zeigt nur das Gelbe Trikot. Null Respekt“, hieß es in einem Kommentar.
Am Montag soll sich die Situation auf der dritten Etappe wiederholen, dem ersten Tagesabschnitt auf französischem Boden. Das Feld fährt von Genf nach Poligny im Jura, der Start ist für 13:45 Uhr angesetzt – die TV-Übertragung beginnt jedoch erneut erst um 15:45 Uhr. Damit verpassen Zuschauer in Frankreich abermals die ersten Rennstunden.