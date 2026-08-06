Tour de France Femmes: Lippert sprintet am Etappensieg vorbei

SID 06.08.2026 • 18:18 Uhr Eine prominent besetzte Fluchtgruppe entscheidet die sechste Tour-Etappe unter sich. Liane Lippert kämpft vergeblich.

Radprofi Liane Lippert hat einen Etappensieg bei der Tour de France der Frauen knapp verpasst. Die dreimalige deutsche Meisterin vom Team Movistar erreichte das Ziel der 153,4 km langen sechsten Etappe in Tournon-sur-Rhone als Teil einer Fluchtgruppe, war im kräftezehrenden Sprint um den Tagessieg aber chancenlos.

Beim Erfolg von Kim Le Court-Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal) belegte Lippert den sechsten Platz. Antonia Niedermaier (Team Canyon//SRAM/+0:28 Minuten) kam im Weißen Trikot als 14. mit den Favoriten an.

Das Gelbe Trikot der Gesamtführenden trägt weiter Lipperts Teamkollegin Marlen Reusser. Die Schweizerin hat zwölf Sekunden Vorsprung auf die niederländische Topfavoritin Demi Vollering (FDJ-Suez). Niedermaier (+2:40) fiel in der Gesamtwertung um eine Position auf den fünften Platz zurück, weil die italienische Spitzenfahrerin Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD) in der Fluchtgruppe Zeit gutmachte.

Tour: Lippert schließt sich Ausreißergruppe an

Die Französin Célia Géry (FDJ United-Suez) läutete mit einer mutigen Attacke rund 35 km vor dem Ziel die heiße Phase der Etappe ein. Fünf Fahrerinnen, darunter Lippert und Etappensiegerin Le Court-Pienaar, schlossen sich der Flucht aus dem reduzierten Hauptfeld an.

An dessen Spitze führte Niedermaier die Nachführarbeit an, die 23-Jährige schuftete dabei für ihre polnische Kapitänin Kasia Niewiadoma-Phinney. Die Lücke wurde nicht mehr geschlossen. Auf der Zielgeraden entbrannte der Sprint, bei dem Le Court-Pienaar lange im Wind fuhr und dennoch nicht zu stoppen war. Lippert ließ auf den letzten Metern vor dem Zielstrich ausrollen.