Tour de France Femmes: Lippert sprintet am Etappensieg vorbei

Radprofi Liane Lippert hat einen Etappensieg bei der Tour de France der Frauen knapp verpasst. Die dreimalige deutsche Meisterin vom Team Movistar erreichte das Ziel der 153,4 km langen sechsten Etappe in Tournon-sur-Rhone als Teil einer Fluchtgruppe, war im kräftezehrenden Sprint um den Tagessieg aber chancenlos.
Tour: Lippert erst im Sprint geschlagen
Beim Erfolg von Kim Le Court-Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal) belegte Lippert den sechsten Platz. Antonia Niedermaier (Team Canyon//SRAM/+0:28 Minuten) kam im Weißen Trikot als 14. mit den Favoriten an.
Das Gelbe Trikot der Gesamtführenden trägt weiter Lipperts Teamkollegin Marlen Reusser. Die Schweizerin hat zwölf Sekunden Vorsprung auf die niederländische Topfavoritin Demi Vollering (FDJ-Suez). Niedermaier (+2:40) fiel in der Gesamtwertung um eine Position auf den fünften Platz zurück, weil die italienische Spitzenfahrerin Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD) in der Fluchtgruppe Zeit gutmachte.
Tour: Lippert schließt sich Ausreißergruppe an
Die Französin Célia Géry (FDJ United-Suez) läutete mit einer mutigen Attacke rund 35 km vor dem Ziel die heiße Phase der Etappe ein. Fünf Fahrerinnen, darunter Lippert und Etappensiegerin Le Court-Pienaar, schlossen sich der Flucht aus dem reduzierten Hauptfeld an.
An dessen Spitze führte Niedermaier die Nachführarbeit an, die 23-Jährige schuftete dabei für ihre polnische Kapitänin Kasia Niewiadoma-Phinney. Die Lücke wurde nicht mehr geschlossen. Auf der Zielgeraden entbrannte der Sprint, bei dem Le Court-Pienaar lange im Wind fuhr und dennoch nicht zu stoppen war. Lippert ließ auf den letzten Metern vor dem Zielstrich ausrollen.
Am Freitag steht die größte Prüfung der diesjährigen Tour bevor. Erstmals geht es den ikonischen Mont Ventoux hinauf, im Rennen um den Gesamtsieg und das Podium könnte eine Vorentscheidung fallen. Insgesamt stehen 146,8 km auf dem Programm, der berühmte Schlussanstieg ist 15,6 km lang und im Schnitt 8,8 Prozent steil. Die fünfte Ausgabe der Frauen-Tour endet am Sonntag mit dem neunten Teilstück an der Mittelmeerküste in Nizza.