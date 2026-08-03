Tour de France Femmes: Sieg und Gelb für Haugset

SID 03.08.2026 • 18:12 Uhr Die Norwegerin triumphiert nach einem 88 km langen Soloritt und schreibt dreifach Geschichte.

Die norwegische Straßenmeisterin Sigrid Haugset hat als Solistin die dritte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und überraschend auch das Gelbe Trikot übernommen. Die 27-Jährige vom Team Uno-X Mobility siegte nach 88 km an der Spitze mit 1:24 Minuten vor der zweimaligen Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien/Team SD Worx-Protime).

Antonia Niedermaier kam auf dem 156,5 km langen Teilstück von Genf nach Poligny mit vier Bergwertungen mit dem Hauptfeld und 2:48 Minuten Rückstand ins Ziel.

Die 23 Jahre alte Giro-Zweite vom Team Canyon-SRAM kämpft um das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin. In dieser Wertung ist die Rosenheimerin aussichtsreich Dritte, im Gesamtklassement belegt sie als beste Deutsche Rang 16 (+2:18 Minuten).

Tour de France Femmes: Haugset schreibt dreifach Geschichte

Haugset schrieb am Montag gleich dreifach Geschichte: Als erste Norwegerin gewann sie eine Etappe bei der Frankreich-Rundfahrt, als erste Norwegerin übernahm sie die Gesamtführung – und länger als sie war noch keine Solistin bei der Tour de France Femmes auf dem Weg zum Tageserfolg allein an der Spitze gefahren. „Es fühlt sich nicht real an“, sagte Haugset: „Unterwegs habe ich gedacht: Der zweite Platz wäre auch gut. Aber über den Funk habe ich so viel Anfeuerungen bekommen, jeder hat mich gepusht.“

Supersprinterin Lorena Wiebes (Niederlande), souveräne Siegerin der ersten beiden Etappen, war bei anspruchsvollem Profil und brütender Hitze von mehr als 30 Grad erwartungsgemäß frühzeitig abgehängt und verlor das Maillot jaune nach zwei Tagen.