Historischer Meilenstein bei der Tour de France der Frauen

SID 04.08.2026 • 18:38 Uhr Nach ihrem Sieg im Zeitfahren gibt es für Marlen Reusser erstmals auch das Gelbe Trikot bei der Tour.

Favoritin Marlen Reusser hat das Einzelzeitfahren bei der vierten Etappe der Tour de Frances Femmes gewonnen und erstmals das Gelbe Trikot übernommen.

Die 34 Jahre alte Schweizerin vom Movistar Team, amtierende Weltmeisterin im Einzelzeitfahren, führt das Gesamtklassenment nach ihrem Sieg auf welligen 21 Kilometern von Gevrey-Chambertain nach Dijon nun vor der Niederländerin Demi Vollering (+0:14 Minuten/FDJ United-Suez) und Cédrine Kerbaol (+0:54/EF Education-Oatly) aus Frankreich an.

„Schon beim Start der Tour in der Schweiz habe ich an das Zeitfahren gedacht. Ich wusste, dass es hart wird“, freute sich Reusser: „Es war nicht selbstverständlich, dass es funktioniert.“

Für Reusser ist es ein historischer Meilenstein. Sie ist die erste Schweizerin, die bei der Tour de Frances Femmes ins Gelbe Trikot gefahren ist.

Tour de Frances Femmes: Niedermaier verliert Boden im Kampf um Weiß

Beste Deutsche wurde Franziska Koch auf Rang 20 (+1:27/FDJ United-Suez), die deutsche Hoffnung Antonia Niedermaier fiel auf dem anspruchsvollen Kurs im Kampf um das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin derweil zurück.

„Der Berg hat mir sehr gut gefallen, aber mit dem Rückenwind und bergab ist es für mich schwierig, ein gutes Pacing hinzubekommen“, resümierte die 23-Jährige in der ARD.

Die Giro-Zweite vom Team Canyon-SRAM kämpfte sich mit 1:34 Minuten Rückstand auf Platz 24 ins Ziel, erstmals haben sich in der Wertung der jungen Fahrerinnen damit Zeitunterschiede aufgetan.

Zwar liegt die Rosenheimerin in dieser jetzt auf Rang zwei, es fehlen jedoch 31 Sekunden auf die Führende Paula Blasi aus Spanien. Im Gesamtklassement verbesserte sich Niedermaier trotz ihrer mäßigen Leistung auf Platz neun.

Hausget bricht nach Solo-Sieg ein

Auf der Strecke, die mit mehreren flach abfallenden Vollgasabschnitten und einem längeren Steigungsabschnitt mit fast sieben Prozent aufwartet, beeindruckte so vor allem Reusser, die sich vor den Niederländerinnen Lieke Nooijen (+0:03 Minuten) und Vollering (+0:17) durchsetzte.

Sigrid Haugset (Uno-X Mobility), die am Vortag das Gelbe Trikot errungen hatte, musste ihrem triumphalen Soloritt der letzten Etappe Tribut zollen. Für die Norwegerin reichte es mit 3:05 Minuten Rückstand nur für Platz 65.