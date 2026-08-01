Tour de France Femmes: Packendes Finish - Wiebes sprintet zu Gelb!

SID 01.08.2026 • 18:26 Uhr Lorena Wiebes gewinnt die erste Etappe bei der Tour de France Femmes. Schon in der vergangenen Woche gewann sie drei Etappen bei der Polen-Rundfahrt.

Die niederländische Sprinterin Lorena Wiebes hat die erste Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und sich damit das Gelbe Trikot gesichert.

Die 27-jährige Fahrerin des Teams SD Worx – Protime setzte sich im Massensprint nach 138 km in Lausanne/Schweiz vor Kim Le Court (AG Insurance – Soudal) und Europameisterin Demi Vollering (FDJ – SUEZ) durch.

Tour de Femmes: Wiebes behält die Nerven

„Ich kann es kaum glauben. Das Rennen war heute super schwer, aber unser Team hat extrem hart gearbeitet. Als Demi einen Kilometer vor Schluss angegriffen hat, habe ich mich noch gut gefühlt und wusste, dass ich dranbleiben muss“, sagte Wiebes im Siegerinterview.

In der Stadt am Genfersee, in der die Frankreich-Rundfahrt der Frauen am Nachmittag auch gestartet war, behielt Wiebes am Schlussanstieg Côte Saint-François die Nerven und gewann den Sprint einer zehnköpfigen Gruppe um eine Radlänge. Kurz vor dem Anstieg wurde eine vierköpfige Ausreißergruppe, die zeitweise mehr als sechs Minuten Vorsprung auf das Peloton hatte, sechs Kilometer vor dem Ziel eingeholt.

Antonia Niedermaier (Rosenheim) vom deutschen Team Canyon-SRAM kam mit acht Sekunden Rückstand als beste Deutsche auf Rang 17 ins Ziel.

Tagessiegerin Wiebes hatte in der vergangenen Woche bereits bei der Polen-Rundfahrt ihre Topform unter Beweis gestellt und alle drei Etappen gewonnen.