Tour de France Femmes: Sturz-Schreck für Topfavoritin

SPORT1 03.08.2026 • 16:25 Uhr Schreckmoment bei der Tour de France: Demi Vollering stürzt früh am Col de la Faucille. Dabei hat die Topfavoritin aber Glück.

Topfavoritin Demi Vollering ist zu Beginn der dritten Etappe der Tour de France Femmes am Montag gestürzt. Die Siegerin der Tour 2023 kam jedoch rasch wieder auf das Rad und wirkte dabei nicht schwer gezeichnet.

Für die 29-jährige Niederländerin, die auch in dieser Ausgabe als Anwärterin auf den Gesamtsieg gilt, blieb es damit zunächst bei einem Schrecken.

Tour de France: Sturz von Topfavoritin Vollering

Der Sturz passierte am Fuß des Col de la Faucille, der ersten Schwierigkeit des Tages. Der Anstieg ist 11,4 Kilometer lang und im Schnitt 6,3 Prozent steil. Vollering (FDJ United-Suez) ging bei eher geringer Geschwindigkeit auf der rechten Straßenseite zu Boden – zusammen mit mindestens fünf weiteren Fahrerinnen.

Weniger als fünf Kilometer später hatte Vollering das Feld wieder erreicht, bei noch 140 Kilometern bis ins Ziel. In der Gesamtwertung lag sie vor der dritten Etappe auf Rang drei, 16 Sekunden hinter der aktuellen Spitzenreiterin Lorena Wiebes (SD Worx-Protime). Wiebes wurde an den ersten Rampen des Col de la Faucille bereits distanziert.

Mehrere Fahrerinnen in Sturz verwickelt

Zu den ebenfalls gestürzten Fahrerinnen zählten Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) sowie Noemi Rüegg und die kanadische Weltmeisterin Magdeleine Vallières, beide von EF Education-Oatly.

Keine der Beteiligten schien nach dem Zwischenfall ernsthaft verletzt. Vollering konnte ihren Platz im Peloton wieder einnehmen, während das Rennen nach der frühen Unruhe in die erste Kletterpassage ging.

—–