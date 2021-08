Vuelta: Maximilian Schachmann stürzt - Jasper Philipsen holt Tagessieg

Am Samstag hatte Roglic das Auftaktzeitfahren der 76. Auflage über 7,1 km in Burgos gewonnen. Der 31-Jährige könnte die Vuelta als erst dritter Profi nach dem Schweizer Tony Rominger (1992 bis 1994) und dem Spanier Roberto Heras (2003 bis 2005) zum dritten Mal in Folge für sich entscheiden.