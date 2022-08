Buchmann will in starkem Vuelta-Team "vorne mitfahren"

Mit dem früheren Tour-Vierten Emanuel Buchmann (Ravensburg) und dem australischen Giro-Sieger Jai Hindley an der Spitze eines starken Aufgebots geht das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe in die am Freitag kommender Woche in Utrecht/Niederlande beginnende Vuelta a Espana. Buchmann (29), in diesem Jahr schon Giro-Siebter, hat die Chance, als erst dritter Deutscher bei allen drei großen Landesrundfahrten unter die TOP 10 zu fahren.