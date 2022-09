Evenepoel ganz dicht vor Vuelta-Gesamtsieg

Am Sonntag muss Evenepoel auf dem letzten Teilstück der 77. Vuelta noch 96,7 km von Las Rozas überstehen, um das Rote Trikot zu gewinnen. Titelverteidiger Primoz Roglic, der sich zuletzt dreimal in Folge den Gesamtsieg gesichert hatte, hatte am Mittwoch verletzungsbedingt aufgeben müssen. Im Sprintfinale am Dienstag war er folgenschwer gestürzt, zuvor hatte er als Zweitplatzierter im Gesamtklassement ordentlich im Rennen gelegen.