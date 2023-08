Radsport: Öl-Anschlag auf das spanische Traditionsrennen vereitelt

Die spanische Polizei hat nach einer vereitelten Öl-Sabotage der Vuelta vier Männer festgenommen. Die Verdächtigen wurden bereits am Samstag in einem Waldgebiet in der Nähe der katalanischen Stadt Suria in Gewahrsam genommen, als diese Vorbereitungen trafen, um 400 Liter einer „motorölähnlichen Flüssigkeit“ aus zwei Fässern auf die Straße zu schütten.