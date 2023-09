Nach Einbruch am Vortag: Evenepoel gewinnt 14. Vuelta-Etappe

Ex-Weltmeister Remco Evenepoel hat mit seinem zweiten Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt Wiedergutmachung für seinen Einbruch am Vortag betrieben. Der belgische Vorjahressieger, der am Freitag fast eine halbe Stunde auf die Spitze verloren hatte, gewann am Samstag die 14. Etappe über 156,5 km von Sauveterre-de-Bearn nach Larra-Belagua. Am Schlussanstieg ließ er den Franzosen Romain Bardet stehen, mit dem er zuvor ausgerissen war.