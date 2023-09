Vuelta: Kämna verpasst nächsten Etappensieg nach Sturz-Drama

Der Tagessieg in Lekunberri ging nach 158,3 km an den portugiesischen Ex-Weltmeister Rui Costa vom Team Intermarche-Circus-Wanty - Dritter wurde Santiago Buitrago aus Kolumbien. Titelverteidiger Remco Evenepoel, der nach einem Einbruch am Freitag mit der Entscheidung im Gesamtklassement nichts mehr zu tun hat, diktierte lange das Geschehen an der Spitze, kam aber nicht über Platz vier hinaus.