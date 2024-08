Vuelta: Castrillo sorgt für ersten spanischen Sieg

Großer Jubel bei der Vuelta: Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) hat für den ersten Sieg eines Spaniers bei der diesjährigen Ausgabe der Spanien-Rundfahrt gesorgt. Der 23-Jährige setzte auf den letzten zehn Kilometern der zwölften Etappe zum Solo an und siegte mit acht Sekunden Vorsprung auf den Briten Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL).

"Ich habe so gelitten", sagte Castrillo nach seinem Sieg. An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nach dem 137,5 Kilometer langen Teilstück und der Bergankunft an der Skistation von Montana de Manzaneda (1491 m) nichts. Der Gesamtführende Ben O'Connor (Australien/Decathlon AG2R La Mondiale Team) und Verfolger Primoz Roglic vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe kamen zeitgleich mit 6:29 Minuten Rückstand zur Spitze ins Ziel. Der slowenische Radstar liegt somit im Klassement weiterhin 3:16 Minuten hinter dem Australier zurück.