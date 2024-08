Vuelta: Groves gewinnt 14. Etappe - Roglics Aufholjagd stockt

Die 14. Etappe der Vuelta hat es in sich: Der Sieg geht im Fotofinish an einen Australier - und eine furiose Aufholjagd geht noch nicht auf.

Vuelta: Eine Woche bleibt Roglic Zeit

Am Sonntag steht für die Fahrer eine 143 km lange Etappe von Infiesto nach Valgrande-Pajares Cuitu Negru an. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.