Ein kurioses Kapitel Sport-Geschichte im Supermarkt!

Auf der sechsten Etappe, die in einem Supermarkt des Vuelta-Hauptsponsors im Süden von Jerez de la Frontera begann, rollte Roglic mit dem Hauptfeld ins Ziel und verlor das Rote Trikot an Tagessieger Ben O‘Connor.

Roglic und Co. halten sich zurück

Die siebte Etappe führt am Freitag über 180,5 km von Archidona nach Cordoba, die einzige Bergwertung wird rund 25 km vor dem Ziel abgenommen und ist recht knackig. Der Sieg dürfte demnach erneut an einen Ausreißer gehen. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.