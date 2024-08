Vuelta: Roglic gewinnt achte Etappe

Sloweniens Radstar Primoz Roglic hat sich in einer Hitzeschlacht in Andalusien seinen zweiten Tagessieg bei der Vuelta gesichert und den Rückstand auf Spitzenreiter Ben O‘Connor verkürzt. Bei hohen Temperaturen im Süden Spaniens setzte Roglic vom deutschen Topteam Red Bull Bora-hansgrohe auf dem 159 km langen Teilstück von Ubeda ins kleine andalusische Bergstädtchen Cazorla gut 2,5 km vor dem Ziel zu einer Aufholjagd an und vollendete seinen Versuch mit dem Etappenerfolg.

Roglich verkürzt Abstand auf O‘Connor

Lange sah es so aus, als könnte das Spitzentrio Oier Lazkano (Spanien/Movistar), Luca Vergallito (Italien/Alpecin-Deceuninck) und Harold Tejada (Kolumbien/Astana Qazastan) seinen Vorsprung aufs Peloton ins Ziel bringen. Doch am fünf Kilometer langen Schlussanstieg ging ihnen die Puste aus. Von hinten stürmten Roglic und Mas heran, der Spanien auf den ersten Heimsieg bei der diesjährigen Vuelta hoffen ließ. Vergeblich.

Die neunte Etappe am Sonntag könnte im Gesamtklassement für Verschiebungen an der Spitze sorgen. Auf dem Weg von Motril über 178,5 km nach Granada müssen die Fahrer drei Anstiege der Kategorie 1 bewältigen. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.