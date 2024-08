Vuelta: Van Aert gewinnt siebte Etappe

Der belgische Radstar Wout van Aert hat die siebte Etappe der Vuelta in Spanien gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Visma-Lease a bike setzte sich am Freitag nach 180,5 km im Sprint der Favoritengruppe durch und verwies Mathias Vacek (Lidl-Trek) und Pau Miquel (Kern Pharma) auf die Plätze. Mit seinem zweiten Tageserfolg festigte van Aert seine Führung in der Punktewertung.