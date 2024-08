Vuelta: Woods siegt - Roglic holt weiter auf

Der 37 Jahre alte Woods (Israel-Premier Tech) setzte sich nach 175,6 km am schweren und teilweise über 14 Prozent steilen Schlussanstieg in Galicien vor dem Schweizer Mauro Schmid (Jayco-AlUla) durch. Woods gehörte zu einer ursprünglichen großen Ausreißergruppe, in der auch der deutsche Profi Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) mitmischte.

Roglic kann keiner folgen

Am Samstag steht gleich die nächste Bergetappe an, wenn auf den 200,5 km zwischen Villafranco del Bierzo und Villablino unter anderem der 22,8 km lange Anstieg auf den Puerto de Leitarlegos zu bewältigen ist. Das Ziel liegt dann aber im Tal. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.