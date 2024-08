Vuelta: Yates gewinnt in Granada - Lipowitz Fünfter

Florian Lipowitz (Ulm/Red Bull-Bora-hansgrohe) blieb bis zum Schluss an der Seite seines Kapitäns Primoz Roglic (Slowenien) und kam als bester Deutscher auf Rang fünf ins Ziel. Als Sechster der Gesamtwertung mit 5:29 Minuten Rückstand eroberte er das Trikot des besten Jungprofis. Topfavorit Roglic erreichte rund vier Minuten hinter Yates Granada und verlor das Bergtrikot an den Tagessieger, der nach einer Covid-Erkrankung seines Kapitäns Joao Almeida (Portugal) nun die Führungsrolle in seinem Team innehat.

O‘Connor verteidigt rotes Trikot

Am Montag kann das Fahrerfeld am Ruhetag die Akkus wieder aufladen, ehe es am Dienstag von Ponteareas über 160 km samt vier Bergwertungen nach Baiona geht. Am 8. September endet die Spanien-Rundfahrt mit einem Einzelzeitfahren in Madrid.