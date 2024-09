Roglic bleibt erster O'Conner-Verfolger - Berrade gewinnt

Wie bei den beiden Topplatzierten gab es auch auf den Plätzen drei und vier der Gesamtwertung am Donnerstag keine Bewegung. Mikel Landa (Spanien/Soudal Quick-Step), der als Fünfter der Gesamtwertung in Vitoria-Gasteiz in die 18. Etappe gestartet war, verlor hingegen rund drei Minuten auf das Führungsduo und damit den Anschluss an die Podiumsplätze.