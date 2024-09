Vuelta: Führungswechsel! Topfavorit Primoz Roglic schlägt zurück

Roglic schnappt O‘Connor das rote Trikot weg

Eine fünfköpfige Ausreißergruppe um Toptalent Isaac del Toro (Mexiko/UAE Emirates) wurde am Freitag vom Feld stets an der kurzen Leine gehalten und am Fuße des Zielanstiegs schließlich gestellt. Von da an zog Red Bull-Bora-hansgrohe für Kapitän Roglic gewaltig das Tempo an.