Radsport: Vingegaard von Vuelta-Spitze verdrängt

SID 26.08.2025 • 16:57 Uhr Ben Turner setzt sich im Sprint durch. David Gaudu verdrängt Jonas Vingegaard vorerst an der Spitze des Gesamtklassements.

Der Brite Ben Turner hat die vierte Etappe der 80. Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der 26-Jährige vom Team Ineos Grenadiers setzte sich beim vierten und längsten Teilstück über 206,7 km vom italienischen Susa ins französische Voiron im Massensprint durch und verhinderte damit den zweiten Tagessieg von Jasper Philipsen.

Der favorisierte belgische Topsprinter war am Dienstag zu früh im Wind und musste sich mit dem zweiten Platz vor seinem Landsmann und Teamkollegen Edward Planckaert (beide Alpecin-Deceuninck) zufriedengeben.

„Die besten Fahrer überhaupt waren dabei, es ist einfach alles perfekt zusammen gekommen. Ich habe an mich geglaubt, dass ich das schaffen kann“, sagte Turner, der nach der Zieldurchfahrt in Tränen ausbrach. Topfavorit Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) verlor das Rote Trikot des Gesamtführenden an David Gaudu, weil der französische Vortagessieger vom Team Groupama-FDJ nun die besseren Endplatzierungen gegenüber dem Dänen vorweisen kann. Beide waren bereits vor dem Tag zeitgleich gewesen.

Vingegaard wartet noch auf Vuelta-Triumph

Nach dem Anstieg zum Col du Lautaret, dem dritten und letzten von drei gewerteten Anstiegen rund 130 Kilometer vor dem Ziel, hatte sich zwischenzeitlich eine fünfköpfige Ausreißergruppe gebildet. Diese wurde aber ebenso gestellt wie später der Spanier Sinuhé Fernández, der sich kurzzeitig als Solist versucht hatte. Ein Sturz im Hauptfeld rund zehn Kilometer vor dem Ziel hatte keine Auswirkung auf den Etappenausgang.

