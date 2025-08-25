Diebstahl bei Vingegaard-Team

SID 25.08.2025 • 11:36 Uhr Vor der dritten Etappe herrschte beim Team um Top-Favorit und Spitzenreiter Jonas Vingegaard Chaos.

Radsport-Superstar Jonas Vingegaard hat nach der Fahrt ins Rote Trikot der Spanien-Rundfahrt mit seinem Team Visma-Lease a Bike ein böses Erwachen erlebt. Wie die niederländische Equipe vor dem Start der dritten Etappe am Montag ins norditalienische Ceres (134,6 km) mitteilte, wurden in der Nacht bei einem Einbruch in den Mechaniker-LKW mehrere Fahrräder gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Konkrete Angaben zur Anzahl und zum Wert der gestohlenen Räder machte Visma-Lease a Bike nicht. Die Mechaniker arbeiteten jedoch hart daran, „dass das Team für die dritte Etappe bestens vorbereitet ist.“ Wie das italienische Portal „Tuttobiciweb“ berichtet, wurden 18 Räder im Gesamtwert von rund 250.000 Euro entwendet. Das Team müsse nun offenbar sogar Material ausleihen, um in voller Mannschaftsstärke starten zu können und Ersatzmaterial zur Verfügung zu haben.

Nicht mehr am Start der dritten Etappe stand Vingegaards französischer Helfer Axel Zingle. Der 26-Jährige musste das Rennen aufgrund der am Sonntag bei einem Sturz erlittenen Blessuren aufgeben. Berichte, wonach Zingles Rad nach dem Sturz von einem Fan gestohlen worden sei, dementierte das Team am Montag. Das Rad sei stattdessen missverständlich im Besenwagen gelandet und dem Team später zurückgegeben worden.