Vuelta: Traeen in Rot - Vine gewinnt sechste Etappe

SID 28.08.2025 • 17:26 Uhr Jonas Vingegaard verliert das Rote Trikot. Bereits am Freitag kann er es sich auf der nächsten Bergetappe zurückholen.

Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard hat bei der Vuelta in Spanien die Gesamtführung abgegeben. Der zweimalige Tour-Sieger erreichte das Ziel der 169,3 km langen sechsten Etappe in Pal/Andorra am Donnerstag an der Seite der Top-Favoriten und verlor das Rote Trikot an den Norweger Torstein Traeen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 30-Jährige vom Team Bahrain-Victorious wurde Etappenzweiter hinter dem siegreichen Australier Jay Vine und schob sich an die Spitze der Gesamtwertung. Der 29-jährige Vine war wie Traeen Teil einer Fluchtgruppe und feierte letztlich als Solist seinen insgesamt dritten Vuelta-Tageserfolg.

Die Freude bei Vines Team UAE Emirates-XRG war dennoch getrübt: Der spanische Co-Kapitän Juan Ayuso verlor am Schlussanstieg weit vor dem Ziel den Anschluss und muss seine Hoffnungen auf ein Top-Ergebnis im Gesamtklassement früh begraben.